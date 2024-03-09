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Spor

Fenerbahçe, Avrupa'da tarih yazdı! İsmail Kartal, Jorge Jesus'u unutturdu

Fenerbahçe tarihi açısından inanılmaz bir sezon yaşıyor. Sarı lacivertli ekip bu sezon Avrupa'da çıktığı 13 maçta 11 kez galibiyetle ayrıldı. Ayrıca Fenerbahçe, bu sezon tüm kupalarda 36 maç kazandı ve en yüksek galibiyet yüzdesine sahip oldu. İşte Fenerbahçe'nin rekorlar sezonu...

9 Mart 2024 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Avrupa'da tarih yazdı! İsmail Kartal, Jorge Jesus'u unutturdu
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UEFA Konferans Ligi son 16 turunda St. Gilloise deplasmanından 3-0'lık zaferle dönen Fenerbahçe, İsmail Kartal'la istatistikleri parçalamaya devam ediyor.

Çeyrek finali büyük ölçüde garantileyen sarı-lacivertliler, rakibinin 17 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Belçika Ligi'nde lider olan St. Gilloise'ye ayrıca 30 Kasım'dan bu yana gol fırsatı vermeyen ilk takım oldu.

Avrupa'da 13'te 11 yapan, rakip filelere 37 gol gönderen Fenerbahçe, yüzde 84,6 ile tek sezonda en fazla galibiyet oranı yakalayan Türk takımı olarak tarih yazdı.

JORGE JESUS'U UNUTTURDU

Sezonun ilk maçına 26 Temmuz'da Zimbru karşısında çıkan Kartal'ın öğrencileri, 44 maça birçok rekor sığdırdı.

Tüm kupalarda 36 maç kazanan sarı-lacivertliler, en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu sezonu yaşıyor.

Geçen sezon Jorge Jesus'la 56 maçta 38 galibiyet alarak tarihe geçen Kanarya'nın rekoru kırmasına ise 2 karşılaşma kaldı.

117 kez rakip ağları sarsan Fenerbahçe, yine geçen yılın 126 gollük rekoruna göz dikti.

Avrupa'da tur atlarsa en az 14 maça daha çıkacak Kanarya'nın tarihin en başarılı sezonunu yaşaması sürpriz olmayacak.

EN BÜYÜK 3. FAVORİ

ST. Gilloise maçından önce kupanın 8. favorisi olan Fenerbahçe, 5 basamak birden tırmandı.

Yüzde 16,9 ile 3. sıraya çıkan Kanarya sadece Lille (16,9) ve Aston Villa'ya (24,8) geçildi.

KARTAL'IN USTALIK ESERİ

Taktiğiyle St. Gilloise'yi dize getiren İsmail Kartal, 3. döneminde 2.55 puan ortalaması yakaladı.

44 maçın 36'sını kazandı, 117 gol atıp 38 gol yedi. Tecrübeli hoca adeta ustalık eserini sahaya yansıttı.

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