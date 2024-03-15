UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final biletini alan Fenerbahçe kasasını da doldurdu.

Konferans Ligi'nde şu ana kadar ön elemeler dahil 8 maç oynayan sarı-lacivertli takım, kasasına 343 Milyon TL koydu.

RAKİP BUGÜN BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek final turundaki rakibi bugün (cuma) saat 16.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:

Lille (Fransa)

PAOK (Yunanistan)

Fiorentina (İtalya)

Olympiakos (Yunanistan)

Club Brugge (Belçika)

Aston Villa (İngiltere)

Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)