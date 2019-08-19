Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
Fenerbahçe, Michael Frey'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Michael Frey'in Nürnberg'e satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin resmi yayın organından yaptığı açıklama şu şekilde:
Futbolcumuz Michael Frey, Almanya’nın Nürnberg takımına satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanmıştır.
Oyuncumuza başarılar dileriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
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