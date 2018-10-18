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Fenerbahçe, Barcelona'dan Rafinha'yı kiralıyor

Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen F.Bahçe transfer harekatına şimdiden başladı. Kanarya, Barcelona’nın 25 yaşındaki yıldızı Rafinha’yı kiralık olarak transfer etmek istiyor...

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Ligde ilk 8 haftada aldığı sonuçlarla taraftarını üzen Fenerbahçe'de transfer harekatı şimdiden başladı. Sarı-Lacivertiler, Ocak ayı transfer döneminde orta sahasını yıldız bir oyuncuyla güçlendirmek istiyor. F.Bahçe'nin transferde ilk hedefi ise Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Rafinha.

COMOLLİ BARCELONA'YA GİDECEK

F.Bahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli'nin önümüzdeki günlerde Barcelona'ya hareket ederek İspanyol kulübüyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede transfer masaya yatırılacak.

FFP NEDENİYLE KİRALIK ALACAK

F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un da Barcelona ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu transferi sonlandırmak istiyor. Kanarya, Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha'yı FFP kuralları nedeniyle kiralama peşinde.

BU SEZON GOLÜ VE ASİSTİ YOK

Geçen sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Rafinha bu sezon Barcelona'da iki lig maçına çıktı ve 59 dakika süre aldı. Barça'da bu sezon toplamda 4 maça çıkan Sambacı'nın golü ve asisti bulunmuyor.

(Takvim)

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