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Spor

Fenerbahçe Barış Sungur'u Kırşehir Belediyespor'a kiraladı

1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı lacivertli takıma 5 yıllık imza atan Barış Sungur, Kırşehir Belediyespor'a kiralandı.

01 Eylül 2020 Salı 17:22 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 17:22
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı genç futbolcu Barış Sungur'u kiraladı.

Yeşil beyazlı kulüp, sarı lacivertli takımın daha fazla süre alabilmesi için kiralamak istediği 18 yaşındaki forveti renklerine bağladı.

Ağustos ayının başında 1928 Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Sungur, önümüzdeki sezon Kırşehir Belediyespor formasını terletecek.

Sarı lacivertli ekip, 18 yaşındaki yetenekli oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

TRT Spor

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