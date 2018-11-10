Fenerbahçe, Baskonia'yı deplasmanda devirdi

Turkish Airlines EuroLeague'in 6. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe, İspanyol ekibi Baskonia ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Baskonia, Tornike Shengelia'nın etkili oyunuyla maça iyi başlasa da Lauvergne ve Melli ile rakibine cevap veren Fenerbahçe, 4:14 kala 6-13 üstünlüğü yakaladı. Sonrasında kenardan gelen Ilimane Diop'un sayılarıyla Baskonia, 1:05 kala 17-15 öne geçti. Fenerbahçe, Melli'nin üçlüğüyle 17-18 öne geçse de ev sahibinde Vildoza'nın yarı sahadan basketi ilk çeyreği 20-18'lik skorunu belirledi.

Ilimane Diop'un ikinci çeyrekte de süren etkili oyunuyla Baskonia, ilk 5 dakikalık bölümü 26-21 önde geçti. Devreye 2:31 kala ise temsilcimiz, Sloukas'ın üçlüğüyle 28-29 önde geçmeyi başardı. Kalan bölümde takımların serbest atış çizgisinden isabetleriyle ilk yarı 33-33 eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyreğe ev sahibi ekip, baskılı savunmayla başladı ve ilk 5 dakikalık bölümü 45-41 önde geçti. Temsilcimiz, Lauvergne ve Melih'in sayılarıyla 45-45'i yakaladı. Son bölümde baskısını yeniden arttıran Baskonia, üçüncü çeyreği 55-48 önde tamamladı.

Son çeyreğe daha etkili başlayan taraf ise temsilcimiz oldu ve 4:32 kala 63-63 eşitlik sağlandı. Oyun ve skor maçın son anlarına kadar dengede girerken 36 saniye kala temsilcimiz, Kalinic'in serbest atışlarıyla 70-71 öne geçti. Kalan bölümde hata yapmayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 72-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz, 6. EuroLeague maçında 5. galibiyetini elde etti.