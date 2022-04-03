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Spor

Fenerbahçe, Bayern Münih'i ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki erteleme maçında Bayern Münih'i konuk edecek.

AA3 Nisan 2022 Pazar 11:15 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 11:15
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 26. hafta erteleme maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde yaptığı son 6 maçı kaybeden Fenerbahçe Beko, play-off şansını yitirmişti.

Sarı-lacivertli ekip, 9 galibiyet, 16 mağlubiyetle ligde 12. sırada bulunuyor.

Ligde normal sezondaki son 3 maçı öncesi play-off'u garantileyen Bayern Münih ise 13 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmayı Bayern Münih, 71-63 kazanmıştı.

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