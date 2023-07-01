Fenerbahçe bayramlaştı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törene, kulüp başkanı Ali Koç ile yüksek divan, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Ali Koç, üyelerle tek tek bayramlaşırken, kulüp genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, törenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kızılhan, üyeler ve sporcularla birlikte çok büyük bir aile olarak yeni sezonun heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Fenerbahçeli sporculardan birer birer olimpiyat kotası haberleri geliyor. Fenerbahçe olarak Paris Olimpiyatları'na inşallah rekor sayıda katılım sağlayacağız, sonra da rekorlarla Türkiye bayrağımızı ve Fenerbahçe bayrağımızı dalgalandıracağız."

29 Haziran 1923 yılında kazanılan General Harington Kupası'nın 100. yılını kutladıklarını da hatırlatan Kızılhan, "General Harington Kupası için bir parantez açmak istiyoruz. Tarihimize mal olmuş en anlamlı olaylardan birisi. Milli mücadelenin kahramanı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü de bir kez daha saygıyla anıyoruz. Çok güzel bir sezon olsun, sonu kupalar ve şampiyonluklar olsun." açıklamasını yaptı.