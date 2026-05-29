  • Fenerbahçe beklemede! Kim Min-Jae'nin maliyeti el yakıyor
Fenerbahçe beklemede! Kim Min-Jae'nin maliyeti el yakıyor

Bayern Münih, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kim Min-Jae'nin bonservisini düşürdü. Ancak Güney Koreli oyuncunun 12 milyon euroluk maaş talebi transferi zora soktu. Sarı-lacivertliler, eski futbolcusundan fedakarlık bekliyor.

Akşam29 Mayıs 2026 Cuma 08:09
Alman devi Bayern Münih, 2023 yılında 50 milyon euroya İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den aldığı Kim Min-Jae'yi elden çıkarmaya çalışıyor. Yeni sezonda kulüpte düşünülmeyen futbolcunun piyasasının gittikçe erimesi Bayern yetkililerini endişelendirdi ve satış konusunda harekete geçirdi.

İtalyan basınından pek çok kaynak Juventus'un Kim transferinde önemli mesafe aldığını iddia ederken bir anlaşma sağlanmadığı öğrenildi. Fenerbahçe cephesi ise rakamlar ve limitler sorunu nedeniyle temkinli hareket ediyor. Bayern Münih; bonservis talebini 20'ye indirdi fakat Güney Koreli savunmacı 12 milyon euro maaş istiyor. Yeni sezonda yıllık ücret ortalamasını düşürmek zorunda olan Kanarya, eski oyuncusundan fedakarlık bekliyor. Alman medyasından absolutfussball Kim hakkında son olarak şu detayları paylaştı: "Piyasası 25 milyon euro diye gösteriliyordu fakat şu anda durum böyle değil. 20 milyon euroya gönderilebilir durumda. Gittikçe ucuzluyor ve Bayern daha fazla hata yapmak istemiyor. Belirsizlik devam ediyor."

