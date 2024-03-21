İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2024 Perşembe / 12 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,7827
  • EURO
    34,7132
  • ALTIN
    2224.37
  • BIST100
    9156.53
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko, Avrupa'da kayıp istemiyor
Spor

Fenerbahçe Beko, Avrupa'da kayıp istemiyor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasında Barcelona'nın ardından yarın karşılaşacağı EA7 Emporio Armani'yi de mağlup ederek yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyor.

AA21 Mart 2024 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Avrupa'da kayıp istemiyor
ABONE OL

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin çift maç haftasında Barcelona'nın ardından yarın deplasmanda karşılaşacağı EA7 Emporio Armani'yi de mağlup etmek istiyor.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakiplerinin çok iyi durumda olduğuna dikkati çekerek, "Milano, Monaco'ya karşı elde ettiği galibiyetle bu maça geliyor. Bence oyunlarının Napier, Mirotic ve Shields etrafında şekillendiği, diğer oyuncuların da çok net rollere sahip olduğu çok açık. Bu, onlar için oldukça önemli bir mücadele çünkü kendilerini play-in için iddialı bir konuma getirdiler. Bu aynı zamanda bizim için de son derece önemli bir müsabaka olacak çünkü galibiyetler almaya ve sıralamada mümkün olan en yüksek sıralar için mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun pivotu Sertaç Şanlı ise karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:

"Çift maç haftasının ilk mücadelesinde istediğimiz sonucu aldık. Ancak karşımızda çok güçlü bir rakip ve zorlu bir mücadele var. Milano iyi bir takım. Son olarak Monaco deplasmanında önemli bir galibiyete imza attılar. Sahada çok uzun beşlerle kalabiliyorlar ve kısalarından yaratıcılık katkısı alıyorlar. Bu karşılaşmanın bizim için önemini çok iyi biliyoruz. Kazanmamız halinde play-off ve hatta saha avantajı alma yolunda çok önemli bir adım atacağız. Bu nedenle çok konsantre olmalı ve en iyi oyunlarımızdan birini ortaya koymalıyız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.