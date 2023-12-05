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Spor

Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında galibiyet peşinde

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, çarşamba akşamı İspanyol ekibi Baskonia deplasmanına konuk olacak. Son 4 deplasman maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertliler bu kötü seriye son vermek için parkeye çıkacak.

AA5 Aralık 2023 Salı 14:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Baskonia deplasmanında galibiyet peşinde
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında çarşamba günü İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına konuk olacak.

Buesa Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Üst üste 4 deplasman maçında Partizan, Kızılyıldız, Maccabi Playtika ve Virtus Bologna'ya mağlup olan Fenerbahçe Beko, bu yenilgilerin ardından iç sahada Real Madrid'i uzatmalara giden maçta 100-99 yenmeyi başardı.

THY Avrupa Ligi'nde 11 haftada 6 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sekizinci sırada yer alıyor.

Partizan, Olympiakos, Barcelona ve ASVEL karşısında aldığı 4 maçlık galibiyet serisi, Monaco karşısında son bulan Baskonia Vitoria-Gasteiz, son maçında Valencia'yı deplasmanda yenmeyi başardı. Fenerbahçe Beko'yla aynı performansı gösterip 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşayan İspanya ekibi, ligde yedinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, Baskonia maçından 2 gün sonra 8 Aralık Cuma günü İspanya'da Barcelona'yla karşı karşıya gelecek.

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