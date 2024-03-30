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Spor

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu, 2 Nisan Salı günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet müsabakasının, Beşiktaş Emlakjet'in EuroCup Yarı Final 3. maçı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında 2 Nisan Salı günü oynanması gereken karşılaşma ertelendi.

Basketbol Süper Ligi'nin X hesabından paylaşılan mesajda, derbinin, Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası'nda Fransa ekibi Mincidelice JL ile 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı yarı final serisi üçüncü ve son maçı nedeniyle tehir edildiği belirtildi.

Siyah-beyazlılar, Mincidelice JL takımını mağlup etmesi halinde seriyi 2-1 kazanacak ve Avrupa Kupası'nda finale yükselecek.

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