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Spor

Fenerbahçe Beko, Bologna karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasına karşılaştığı Virtus Segafredo Bologna'yı 88-75 mağlup etti. Sarı lacivertlilerde Motley attığı 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

26 Ocak 2024 Cuma 00:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Bologna karşısında zorlanmadı
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THY Avrupa Ligi'nin 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup etti.

Müsabaka iki takımın karşılıklı basketleriyle başlarken, Fenerbahçe Beko pota altında Motley ve Papagiannis'le etkili oldu. İlk 5 dakikalık bölüm 9-9'luk eşitlikle geçildi.

Televizyon molasının ardından sarı-lacivertli takımda Papagiannis kenara gelirken, yeni transfer Fransız oyuncu Amine Noua, Fenerbahçe Beko formasıyla ilk kez süre aldı.

Mola dönüşünde Fenerbahçe Beko, Motley'le etkili hücumunu sürdürürken, Virtus Bologna ise dış atışlardaki isabet yüzdesiyle öne çıktı.

İlk çeyrek İtalyan ekibinin 25-21'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyot, Bologna'dan 5-0'lık serisiyle başladı: 21-30. Fenerbahçe Beko'da Noua, Yam Madar ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle fark 2'ye indi: 28-30.

Üst üste 2 hücumdan boş dönen Fenerbahçe Beko, 33-28 geriye düşmesine karşın Wilbekin ve Guduric'in baskılı oyunuyla 7-0'lık seri yakaladı: 35-33.

Çeyreğin kalanı karşılıklı sayılarla geçilirken, Wilbekin'in 3 sayılık basketi farkın 5'e yükselmesini sağladı: 47-42.

Devre Fenerbahçe Beko'nun 52-47'lik üstünlüğüyle tamamlanırken 19 sayı atan Motley, en skorer isim oldu.

İkinci devreye sert savunmayla başlayan sarı-lacivertliler; ilk 5 dakikalık bölümde 10-2'lik seri yakalayarak maçtaki en yüksek farka ulaştı: 62-49.

Televizyon molasının ardından alan savunmasına dönen Fenerbahçe Beko, rakibini dış atışa zorlarken boyalı alanda Sertaç Şanlı ve Noua'yla basketi buldu: 66-51.

Çeyreğin ilk 8 dakikalık bölümünde Virtus Bologna yalnızca 4 sayı atabildi. Fenerbahçe Beko kalan sürede farkı koruyarak son çeyreğe 15 sayı önde girdi: 71-56.

Son çeyreğe İtalyan ekibi hızlı başladı. Fenerbahçe Beko, hücum fauller nedeniyle sayı üretmekte zorlanırken televizyon molasına Bologna'nın 9-2'lik serisiyle girildi: 73-65.

Molanın ardından ribaundlarda üstünlüğü ele alan sarı-lacivertli takım, 6-2'lik seriyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 79-67.

Son bölümde sert savunmasını sürdüren Fenerbahçe Beko, maçın bitimine 1 dakika 30 saniye kala maçtaki en yüksek farka ulaştı: 88-71.

Karşılaşmayı 88-75 kazanan sarı-lacivertliler 14. galibiyetini elde ederken, Virtus Bologna ise 8. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, bir sonraki mücadelesinde LDLC Asvel ile 30 Ocak'ta deplasmanında karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Steve Bittner (Almanya)

Fenerbahçe Beko: Motley 23, Wilbekin 15, Papagiannis 7, Guduric 10, Calathes 5, Dorsey 4, Yam Madar 7, Sertaç Şanlı 8, Noua 9, Melih Mahmutoğlu

Virtus Segafredo Bologna: Lundberg 17, Hackett 11, Mickey 7, Dunston 4, Abass 12, Cordinier 11, Pajola 7, Lomazs 1, Zizic 5, Polonara

1. periyot: 21-25

Devre: 52-47

3. periyot: 71-56

5 faulle çıkanlar: Dk. 37.24 Bryant Dunston (Virtus Segafredo Bologna), Dk. 38.10 Amine Noua (Fenerbahçe Beko)

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