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Spor

Fenerbahçe Beko, Cazoo Baskonia deplasmanına çıkıyor

THY Avrupa Ligi'nin 32. hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Cazoo Baskonia'ya konuk oluyor.

AA30 Mart 2023 Perşembe 11:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Cazoo Baskonia deplasmanına çıkıyor
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında yarın İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'yla deplasmanda karşılaşacak.

Bask bölgesinindeki Vitoria-Gasteiz şehrinde bulunan Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 18 galibiyet ve 13 yenilgiyle 5. sırada yer alıyor. Cazoo Baskonia ise 16 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısı İstanbul'da oynanan maçı Cazoo Baskonia, 76-70 kazanmıştı.

Sarı lacivertliler son maçında Real Madrid'e deplasmanda 90-75 mağlup oldu.

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