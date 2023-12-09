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Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Barcelona'ya 89-81 yenildi. Sarı lacivertli takım, bu sonuçla ligdeki 7. mağlubiyetini yaşamış oldu.

AA9 Aralık 2023 Cumartesi 01:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp!
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THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 89-81 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 7. mağlubiyetini yaşarken, Barcelona 10. galibiyetini aldı.

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Arturas Sukys (Litvanya)

Barcelona: Laprovittola 15, Satoransky 12, Kalinic 7, Vesely 12, Da Silva, Brizuela, Hernangomez 21, Abrines 3, Parker 8, Jokubaitis 3, Parra 8

Fenerbahçe Beko: Calathes, Guduric 4, Pierre 5, Hayes-Davis 18, Motley 15, Wilbekin 10, Sertaç Şanlı 7, Tarık Biberovic 3, Dorsey 13, Madar 6, Sestina

1. Periyot: 16-19

Devre: 38-50

3. Periyot: 63-64

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