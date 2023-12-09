Fenerbahçe Beko deplasmanda kayıp!

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 89-81 mağlup oldu.
Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki 7. mağlubiyetini yaşarken, Barcelona 10. galibiyetini aldı.
Salon: Palau Blaugrana
Hakemler: Damir Javor (Slovenya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Arturas Sukys (Litvanya)
Barcelona: Laprovittola 15, Satoransky 12, Kalinic 7, Vesely 12, Da Silva, Brizuela, Hernangomez 21, Abrines 3, Parker 8, Jokubaitis 3, Parra 8
Fenerbahçe Beko: Calathes, Guduric 4, Pierre 5, Hayes-Davis 18, Motley 15, Wilbekin 10, Sertaç Şanlı 7, Tarık Biberovic 3, Dorsey 13, Madar 6, Sestina
1. Periyot: 16-19
Devre: 38-50
3. Periyot: 63-64