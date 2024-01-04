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Spor

Fenerbahçe Beko deplasmanda rahat kazandı!

THY EuroLeague'in 19. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Maccabi Tel-Aviv'i 109-74 mağlup etti.

4 Ocak 2024 Perşembe 23:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko deplasmanda rahat kazandı!
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THY EuroLeague 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko tarafsız sahada oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 109-74 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius yönetiminde 9. maçında 8. galibiyetini almış oldu.

Fenerbahçe'de Tyler Dorsey attığı 21 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.

Salon: Kalnapilio Arena

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Melih Mahmutoğlu, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina

Maccabi Playtika: Brown 10, Baldwin 13, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Menco, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Cohen, Blatt 5

1. Periyot: 22-22

Devre: 57-31

3. Periyot: 80-48

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