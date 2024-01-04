Fenerbahçe Beko deplasmanda rahat kazandı!

THY EuroLeague 19. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko tarafsız sahada oynanan karşılaşmada İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'i 109-74 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius yönetiminde 9. maçında 8. galibiyetini almış oldu.
Fenerbahçe'de Tyler Dorsey attığı 21 sayıyla galibiyette önemli pay sahibi oldu.
Salon: Kalnapilio Arena
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Marcin Kowalski (Polonya)
Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç Şanlı 7, Motley 17, Papagiannis 14, Melih Mahmutoğlu, Guduric 3, Dorsey 21, Madar 10, Sestina
Maccabi Playtika: Brown 10, Baldwin 13, Colson 13, Sorkin 2, Nebo 8, Cleveland 8, Webb 3, Menco, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Cohen, Blatt 5
1. Periyot: 22-22
Devre: 57-31
3. Periyot: 80-48