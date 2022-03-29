Fenerbahçe Beko evinde Alba Berlin'e yenildi

Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'e 66-57 yenildi.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin sayı üretmekte zorlandığı ikinci çeyrekte Zoosman'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan ALBA Berlin, devre arasına 37-27 üstün girdi.

İki takımın da sayı atmakta zorlandığı üçüncü periyot, ALBA Berlin'in 48-38 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Beko, üst üste üç sayılık isabetlerle 32. dakikada farkı 4 sayıya (50-54) indirdi. Rakibine üç sayı çizgisinin gerisinden Smith'in isabetli şutlarıyla cevap veren ALBA Berlin, mücadeleden 66-57 galip ayrıldı.

Konuk takımda Zoosman 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu'nun 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla ALBA Berlin, 11 galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise üst üste 6 olmak üzere 16. yenilgisini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Emilio Perez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

FENERBAHÇE BEKO: Henry 5, Melih Mahmutoğlu 16, Pierre 9, Booker 4, Vesely 8, Guduric 5, İsmet Akpınar 5, Floyd 1, Şehmus Hazer 1, Polonara, Metecan Birsen, Barthel 3

ALBA BERLİN: Lo 9, Delow 5, Smith 14, Da Silva 8, Lammers 6, Thiemann, Zoosman 20, Mattisseck, Koumadje 4

1. PERİYOT: 19-16

DEVRE: 27-37

3. PERİYOT: 38-48