İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2022 Salı / 26 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5836
  • EURO
    16,1921
  • ALTIN
    899.533
  • BIST100
    2206.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko evinde Alba Berlin'e yenildi
Spor

Fenerbahçe Beko evinde Alba Berlin'e yenildi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta erteleme karşılaşmasında evinde Almanya temsilcisi Alba Berlin'e 66-57 mağlup oldu.

29 Mart 2022 Salı 23:13 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 23:13
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'e 66-57 yenildi.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-16 önde bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin sayı üretmekte zorlandığı ikinci çeyrekte Zoosman'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan ALBA Berlin, devre arasına 37-27 üstün girdi.

İki takımın da sayı atmakta zorlandığı üçüncü periyot, ALBA Berlin'in 48-38 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Beko, üst üste üç sayılık isabetlerle 32. dakikada farkı 4 sayıya (50-54) indirdi. Rakibine üç sayı çizgisinin gerisinden Smith'in isabetli şutlarıyla cevap veren ALBA Berlin, mücadeleden 66-57 galip ayrıldı.

Konuk takımda Zoosman 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu'nun 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla ALBA Berlin, 11 galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise üst üste 6 olmak üzere 16. yenilgisini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Emilio Perez (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

FENERBAHÇE BEKO: Henry 5, Melih Mahmutoğlu 16, Pierre 9, Booker 4, Vesely 8, Guduric 5, İsmet Akpınar 5, Floyd 1, Şehmus Hazer 1, Polonara, Metecan Birsen, Barthel 3

ALBA BERLİN: Lo 9, Delow 5, Smith 14, Da Silva 8, Lammers 6, Thiemann, Zoosman 20, Mattisseck, Koumadje 4

1. PERİYOT: 19-16

DEVRE: 27-37

3. PERİYOT: 38-48

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.