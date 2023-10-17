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Spor

Fenerbahçe Beko evinde farklı kazandı

EuroLeague karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında konuk ettiği Panathinaikos'u mağlup etmeyi başardı.

17 Ekim 2023 Salı 22:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde farklı kazandı
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos'u 83-69 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikası sarı-lacivertlilerin 8-6 üstünlüğüyle geçildi. Guduric ve Calathes'in üst üste üçlükleriyle farkı açan Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis'in 8. dakikada boyalı alanda bulduğu isabetle farkı çift hanelere çıkardı: 19-8. Savunmada etkili performansını sürdüren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 18 sayı farklı 27-9 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna iyi başlayan konuk ekip, Grant'in 14. dakikadaki basketiyle farkı 12 sayıya (33-21) kadar çekti. Üst üste boş atışları değerlendiremeyen Fenerbahçe Beko, bu bölümde savunma performansıyla skoru çift hanelerde tutmayı bildi. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 43-28 önde gitti.

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe Beko, 22. dakikada Guduric'in sayısıyla farkı yeniden 18 sayıya çıkardı: 50-32. Motley'in 24. dakikadaki basketiyle maçta ilk defa farkı 20 sayıya (52-32) çıkaran sarı-lacivertliler, final periyoduna da 67-45 üstün girdi.

Son çeyrekte rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 83-69 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Fenerbahçe Beko: Calathes 12, Guduric 12, Pierre 4, Hayes-Davis 7, Motley 14, Wilbekin 7, Papagiannis 15, Biberovic 6, Sestina, Madar 6

Panathinaikos: Sloukas 4, Grant 6, Grigonis 5, Hernangomez, Lessort 19, Kalaitzakis 2, Vildoza 10, Guy 13, Balcerowski, Mantzoukas 6, Antetokounmpo 4

1. Periyot: 27-9

Devre: 43-28

3. Periyot: 67-45

Beş faulle çıkan: 38.33 Motley (Fenerbahçe Beko)

  • Fenerbahçe Panathinaikos maçı
  • EuroLeague Fenerbahçe maçı
  • Fenerbahçe Panathinaikos galibiyeti

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