Fenerbahçe Beko evinde kayıp

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 mağlup oldu.

Bu sonuçla EA7 Emporio Armani Milan, organizasyonda 13. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 12. yenilgisini yaşadı.

Topu daha iyi paylaşan ve 7 oyuncusundan skor katkısı alan EA7 Emporio Armani Milan, Motley'in skor yükünü üstlendiği Fenerbahçe Beko karşısında ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe, skorer oyuncusu Guduric'in devreye girmesiyle daha üstün bir oyun sergiledi. Dış atışlardan 3 isabet bularak farkın kapanmasına izin vermeyen EA7 Emporio Armani Milan, soyunma odasına 37-35 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan EA7 Emporio Armani Milan, Napier ve Luwawu-Cabarrot'nun kazandırdığı sayılarla 29. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 47-61. Fenerbahçe Beko, kalan bölümde Guduric ve Edwards ile skor üretmesine rağmen İtalya temsilcisi, son çeyreğe 61-52 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, pota altını etkili kullanmasına rağmen Napier'i durdurmayı başaramadı. Sarı-lacivertliler, bitime 1 dakika 22 saniye kala Edwards'ın dış atıştan kaydettiği basketle farkı 4 sayıya indirdi: 72-76. Süreyi iyi kullanan ve Baron ile kritik basketler bulan EA7 Emporio Armani Milan, karşılaşmadan 82-75 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Rain Peerandi (Estonya)

FENERBAHÇE BEKO: Calathes, Wilbekin 7, Tarık Biberovic 2, Hayes-Davis, Motley 22, Guduric 19, Bjelica 4, Şehmus Hazer, Edwards 16, Booker 5, Melih Mahmutoğlu

EA7 EMPORİO ARMANİ MİLAN: Napier 26, Luwawu-Cabarrot 19, Tonut 6, Melli, Voigtmann 8, Davies 3, Thomas 2, Mitrou-Long 3, Baron 8, Ricci 3, Hines 4

1. PERİYOT: 18-23

DEVRE: 35-37

3. PERİYOT: 52-61