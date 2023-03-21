İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0351
  • EURO
    20,5153
  • ALTIN
    1187.22
  • BIST100
    4906.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Beko evinde kayıp

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 24. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 yenildi.

AA21 Mart 2023 Salı 22:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde kayıp
ABONE OL

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 mağlup oldu.

Bu sonuçla EA7 Emporio Armani Milan, organizasyonda 13. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 12. yenilgisini yaşadı.

Topu daha iyi paylaşan ve 7 oyuncusundan skor katkısı alan EA7 Emporio Armani Milan, Motley'in skor yükünü üstlendiği Fenerbahçe Beko karşısında ilk periyodu 23-18 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe, skorer oyuncusu Guduric'in devreye girmesiyle daha üstün bir oyun sergiledi. Dış atışlardan 3 isabet bularak farkın kapanmasına izin vermeyen EA7 Emporio Armani Milan, soyunma odasına 37-35 üstün gitti.

Üçüncü periyodun ilk bölümünde 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan EA7 Emporio Armani Milan, Napier ve Luwawu-Cabarrot'nun kazandırdığı sayılarla 29. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 47-61. Fenerbahçe Beko, kalan bölümde Guduric ve Edwards ile skor üretmesine rağmen İtalya temsilcisi, son çeyreğe 61-52 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, pota altını etkili kullanmasına rağmen Napier'i durdurmayı başaramadı. Sarı-lacivertliler, bitime 1 dakika 22 saniye kala Edwards'ın dış atıştan kaydettiği basketle farkı 4 sayıya indirdi: 72-76. Süreyi iyi kullanan ve Baron ile kritik basketler bulan EA7 Emporio Armani Milan, karşılaşmadan 82-75 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Rain Peerandi (Estonya)

FENERBAHÇE BEKO: Calathes, Wilbekin 7, Tarık Biberovic 2, Hayes-Davis, Motley 22, Guduric 19, Bjelica 4, Şehmus Hazer, Edwards 16, Booker 5, Melih Mahmutoğlu

EA7 EMPORİO ARMANİ MİLAN: Napier 26, Luwawu-Cabarrot 19, Tonut 6, Melli, Voigtmann 8, Davies 3, Thomas 2, Mitrou-Long 3, Baron 8, Ricci 3, Hines 4

1. PERİYOT: 18-23

DEVRE: 35-37

3. PERİYOT: 52-61

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.