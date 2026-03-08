Fenerbahçe Beko evinde Mersinspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Mersinspor'u 91-78 mağlup etti.
Bu sonuçla ligde 19. galibiyetini alan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Mersinspor ise 13. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar
Fenerbahçe Beko: Baldwin 14, Mert Emre Ekşioğlu 7, Jantunen 9, Colson 12, Birch, Metecan Birsen 12, Demircan Demir, Melih Mahmutoğlu 10, De Colo 11, Onuralp Bitim, Silva 10, Zagars 6
Mersinspor: Kartal Özmızrak 17, Cruz 12, Ergi Tırpancı 3, White 6, Olaseni 4, March 15, Leon Apaydın 2, Koray Çekici, Chassang 7, Enoch 12
1. Periyot: 21-17
Devre: 46-32
3. Periyot: 68-51