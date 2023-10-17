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Spor

Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'u ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'nin üçüncü haftasında bugün Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadeke 20.15'te başlayacak.

AA17 Ekim 2023 Salı 08:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'u ağırlayacak
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 3. haftasında bugün (salı) Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi. Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.

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