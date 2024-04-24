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Spor

Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanından galip çıktı! Seride durum 1-0

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Monaco'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler, normal süresi 81-81 biterek uzatmalara giden maçı 95-91 kazanarak seride durumu 1-0'a getirdi.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 23:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Fransa deplasmanından galip çıktı! Seride durum 1-0
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, normal süresi 81-81 eşitlikle biten müsabakanın uzatma dakikalarında deplasmanda Monaco'yu 95-91 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak.

Salon: Gaston Medecin

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya)

Monaco: Loyd 16, Blossomgame 8, Brown 8, Motiejunas 12, James 16, Okobo 19, Diallo 10, Strazel 2, Hall, Cornelie

Fenerbahçe Beko: Calathes 17, Biberovic 2, Dorsey 13, Hayes-Davis 19, Sertaç Şanlı 6, Wilbekin 7, Papagiannis 4, Noua, Pierre, Guduric 11, Madar, Sestina 16

1. Periyot: 26-15

Devre: 46-37

3. Periyot: 61-60

Normal süre: 81-81

5 faulle çıkanlar: 38.30 Loyd, 44.39 Diallo, 44.49 Brown (Monaco), 44.16 Calathes (Fenerbahçe Beko)

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