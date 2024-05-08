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Spor

Fenerbahçe Beko, Fransa'da tarih yazdı! Final-Four bileti uzatmalarda geldi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi 5. maçında konuk olduğu Monaco'yu 80-79 mağlup ederek Final-Four biletini almayı başardı.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 22:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Fransa'da tarih yazdı! Final-Four bileti uzatmalarda geldi
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THY Avrupa Ligi play-off serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu 80-79 yenerek Final-Four'a kalmayı başardı.

Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Ayrıca Yunan Guard son dakika içerisinde 2 üçlük bulup son topu çalarak hava topuna çıkılmasını sağladı.

Fenerbahçe Beko bu galibiyet ile EuroLeague tarihine de geçmeyi başardı. EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım sarı lacivertliler oldu. Bundan önceki 20 seride ev sahibi takımlar turu atlamayı başarmıştı.

Fenerbahçe'nin, Final-Four'daki rakibi Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos oldu.

Final-Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.

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