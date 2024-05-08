THY Avrupa Ligi play-off serisi 5. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu 80-79 yenerek Final-Four'a kalmayı başardı.

Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Ayrıca Yunan Guard son dakika içerisinde 2 üçlük bulup son topu çalarak hava topuna çıkılmasını sağladı.

Fenerbahçe Beko bu galibiyet ile EuroLeague tarihine de geçmeyi başardı. EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım sarı lacivertliler oldu. Bundan önceki 20 seride ev sahibi takımlar turu atlamayı başarmıştı.

Fenerbahçe'nin, Final-Four'daki rakibi Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi Panathinaikos oldu.

Final-Four 24-26 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak.