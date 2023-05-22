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Spor

Fenerbahçe Beko, galibiyetle bitirdi

Türkiye Basketbol Ligi normal sezonunun son haftasında Fenerbahçe Beko, evinde konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 mağlup etti.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 21:49 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, galibiyetle bitirdi
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi normal sezonunun son haftasında sahasında Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 45-42 üstün gitti.

Final periyoduna 64-62 önde giren Fenerbahçe Beko, Jonathan Motley'in son saniye basketiyle salondan 84-82 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte Türkiye Basketbol Süper Ligi'ni 2. sırada bitirirken, konuk ettiği Frutti Extra Bursaspor ise ligi 5. sırada bitirdi.

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