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Spor

Fenerbahçe Beko kazandı, play-off yolunda büyük bir adım attı!

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında konuk ettiği Barcelona'yı 88-74 mağlup ederek play-off biletini elde etme yolunda önemli avantaj elde etti.

20 Mart 2024 Çarşamba 23:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko kazandı, play-off yolunda büyük bir adım attı!
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 30. hafta mücadelesinde evinde İspanya'nın Barcelona ekibini 88-74 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, mücadeleye Dorsey'in yakın mesafeden, Pierre'in de 3 sayı çizgisi dışından bulduğu basketlerle 5-0'lık seri yakalayarak başladı. Sarı-lacivertli takımda Calathes, ilk çeyrekte kaptığı topla THY Avrupa Ligi tarihinde 435 kezle en fazla top çalan oyuncu unvanını elde etti. Dorsey ve Guduric'in üst üste sayılarının ardından Barcelona molaya giderken, mola dönüşünde Hayes-Davis'in 3 sayılık basketiyle skor 19-6'ya geldi. Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip 2. çeyreğe de hızlı başlayan taraf oldu. Wilbekin, Biberoviç ve Sertaç Şanlı'nın 2 sayılık basketlerinin ardından Wilbekin'in üçlük atışıyla 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, skoru da 32-11'e getirdi. Sarı-lacivertli takım, Calathes'in 3 sayılık basketiyle ilk 5 dakikalık bölümde farkı 25 sayıya yükseltti: 40-15. Kalan sürede iki ekip de savunmada daha etkili bir görüntü ortaya koyarken, Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 46-25'lik üstünlükle gitti.

İkinci devreye etkili başlayan ekip Barcelona oldu. İspanyol ekibi ilk bölümde 7-3'lük seriyle farkı 17 sayıya indirdi: 49-32. Çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümünde pota altında üstünlük kuran Barcelona skoru 55-44'e getirdi. Kalan sürede Laprovittola 3 sayı çizgisi dışından bulduğu basketlerle farkı 5 sayıya indirdi: 62-57.

Müsabakanın son bölümüne Barcelona, Vesely'nin basketiyle başladı. Kalinic'in sportmenlik dışı faul yapmasıyla çizgiye gelen Wilbekin serbest atıştan 2 sayı bulurken, kenardan başlayan oyunda 3 sayılık basketle farkı 8 sayıya yükseltti: 67-59. Molanın ardından Fenerbahçe Beko dış atışlarda isabet yakalarken, Barcelona ise çembere giderek sayı üretti. Maçın bitimine 4 dakika kala sarı-lacivertli ekip farkı 15 sayıya çıkardı: 82-67. Kalan sürede iki ekip de karşılıklı sayılar üretirken, Fenerbahçe Beko parkeden 88-74'lük galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla 30. maçında 19. galibiyetini elde ederken, Barcelona ise 10. kez kaybetti.

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında 22 Mart Cuma günü deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'la karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: Motley 9, Hayes-Davis 12, Pierre 3, Dorsey 4, Calathes 13, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı 2, Tarık Biberoviç 12, Noua 2, Guduric 13, Papagiannis

Barcelona: Vesely 4, Kalinic 5, Satoransky 9, Laprovittola 11, Parker 4, Da Silva 2, Brizuela 18, Rubio 8, Hernangomez 9, Abrines 4, Nnaji, Jokubaitis

1. Periyot: 23-11

Devre: 46-25

3. Periyot: 62-57

5 Faulle çıkan: Dk. 39.25 Laprovittola (Barcelona)

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