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Spor

Fenerbahçe Beko maçının yeri değişti!

Fenerbahçe Beko'nun 4 Ocak Perşembe günü Maccabi Playtika'ya karşı kendi evinde oynayacağı maçı güvenlik gerekçesiyle Litvanya'da gerçekleştirilecek.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko maçının yeri değişti!
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THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 4 Ocak Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanması gereken Fenerbahçe Beko-Maccabi Playtika maçı güvenlik gerekçesiyle Litvanya'da gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Tedbir odaklı verilen bu karar doğrultusunda, Kulübümüz ve EuroLeague yetkililerince yapılan araştırma ve görüşmeler neticesinde müsabakaya yerel otoriteler tarafından bu müsabakanın oynanmasına izin verilen, ilgili tarihte uygunluğu bulunan ve EuroLeague müsabaka kriterlerini karşılayabilen Litvanya'nın Panevezys şehrindeki Kalnapilio Arena'nın ev sahipliği yapmasına karar verilmiştir." denildi.

Yerel saatle 19.45'te oynanacak müsabakanın taraftarlara açık olacağı vurgulanırken, "Müsabakanın bilet satışı ve kombine sahiplerimizin bu karşılaşmanın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanamayacak olması dolayısıyla yaşayacakları mağduriyetin giderilmesi ile ilgili bilgilendirme resmi internet sitemizden yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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