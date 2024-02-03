Fenerbahçe Beko, Monaco'da kayıp!

THY Euroleague 25. hafta maçında Monaco'ya konuk olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmadan 76-69 mağlup ayrıldı.

Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Amine Noua, Georgios Papagiannis ve Sertaç Şanlı beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Beko, Mike James'in sayılarına Scottie Wilbekin ile yanıt verdi ve uzunlarından da skor katkısı aldığı ilk çeyreği 21-25 üstün geçti.

FENERBAHÇE İLK YARI ÖNDE TAMANLADI

İkinci çeyrek karşılıklı 4-0'lık serilerle başladı: (25-29) Bu dakikadan itibaren oyunun kontrolünü ele alan ve Papagiannis'in turnikesiyle farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-44 önde girdi.

Üçüncü periyotta ev sahibi takımın farkı kapatma çabalarına Nick Calathes'in art arda iki üçlüğüyle (45-54) izin vermeyen sarı lacivertliler çeyreği de 55-61 üstün tamamladı.

Dördüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ev sahibi takıma kaptıran Fenerbahçe, karşılaşmadan 76-69 mağlup ayrıldı ve THY Euroleague'de 15 galibiyette kaldı.

LİGDE RAKİP GALATASARAY

Fenerbahçe Beko, pazar günü ligde Galatasaray Ekmas'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç 20.30'da başlayacak.