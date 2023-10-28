Fenerbahçe Beko, Münih deplasmanında zorlanmadı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 76-67 yendi.

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Bayern Münih'in ise ligde 2 galibiyet ve 3 yenilgisi var.

1. Periyot: 20-19

Devre: 38-41

3. Periyot: 47-55

Bayern Münih: Weiler-Babb 5, Francisco 11, Edwards 6, Weidemann, Giffey, Bonga 8, Bolmaro 6, Obst 9, Ibaka 9, Booker 9, Gillespie 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Guduric 14, Pierre 6, Hayes-Davis 9, Motley 9, Wilbekin 17, Papagiannis 8, Biberovic, Dorsey 5, Sestina 4

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jordi Aliaga (İspanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)

Salon: BMW Park