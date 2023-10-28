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Spor

Fenerbahçe Beko, Münih deplasmanında zorlanmadı

EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Alman temsilcisi Bayern Münih'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, parkeden 76-67 galip ayrılarak 4. galibiyetini aldı.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 00:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Münih deplasmanında zorlanmadı
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibini 76-67 yendi.

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Bayern Münih'in ise ligde 2 galibiyet ve 3 yenilgisi var.

1. Periyot: 20-19

Devre: 38-41

3. Periyot: 47-55

Bayern Münih: Weiler-Babb 5, Francisco 11, Edwards 6, Weidemann, Giffey, Bonga 8, Bolmaro 6, Obst 9, Ibaka 9, Booker 9, Gillespie 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 4, Guduric 14, Pierre 6, Hayes-Davis 9, Motley 9, Wilbekin 17, Papagiannis 8, Biberovic, Dorsey 5, Sestina 4

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Jordi Aliaga (İspanya), Nick Van Den Broeck (Belçika)

Salon: BMW Park

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