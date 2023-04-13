Fenerbahçe Beko play-off biletini aldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a deplasmanda normal süresi 79-79 biten maçın uzatma bölümünde 91-89 yenildi.
Sarı-lacivertli ekip, Olympiakos'un Baskonia'yı yenmesiyle adını play-off'a yazdırdı.
SALON: Aleksandar Nikolic
HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)
KIZILYILDIZ: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Holland, Mitrovic 12, Dobric 22, Ilic, Nedovic, Markovic 3
FENERBAHÇE BEKO: Calathes 11, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 27, Dorsey 12, Jekiri 2, Guduric 11, Biberovic
1. PERİYOT: 15-21
DEVRE: 41-39
3. PERİYOT: 57-57
NORMAL SÜRE: 79-79