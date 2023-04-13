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Spor

Fenerbahçe Beko play-off biletini aldı

THY Avrupa Ligi 34. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'a 91-89 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler yenilgiye rağmen play-off'a kalmayı başardı.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 23:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko play-off biletini aldı
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun 34. ve son haftasında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a deplasmanda normal süresi 79-79 biten maçın uzatma bölümünde 91-89 yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, Olympiakos'un Baskonia'yı yenmesiyle adını play-off'a yazdırdı.

SALON: Aleksandar Nikolic

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Carmelo Paternico (İtalya), Jordi Aliaga (İspanya)

KIZILYILDIZ: Vildoza 17, Lazarevic 2, Campazzo 24, Martin 6, Petrusev 5, Holland, Mitrovic 12, Dobric 22, Ilic, Nedovic, Markovic 3

FENERBAHÇE BEKO: Calathes 11, Pierre 7, Hayes-Davis 19, Motley 27, Dorsey 12, Jekiri 2, Guduric 11, Biberovic

1. PERİYOT: 15-21

DEVRE: 41-39

3. PERİYOT: 57-57

NORMAL SÜRE: 79-79

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