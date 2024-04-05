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Spor

Fenerbahçe Beko, play-off biletini aldı!

Fenerbahçe Beko, THY Avrpua Ligi'nde Barcelona'nın Maccabi Playtika Tel Aviv'i mağlup etmesi sonucu normal sezonun bitmesine iki hafta kala doğrudan play-off bileti almayı başardı.

5 Nisan 2024 Cuma 00:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, play-off biletini aldı!
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, play-off aşamasında yer almayı garantiledi.

Barcelona'nın Maccabi Playtika Tel Aviv'i 92-89 yenmesiyle ilk 6'ya girmesi kesinleşen 20 galibiyete sahip Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine iki hafta kala doğrudan play-off bileti aldı.

Bu sonucun ardından 22 galibiyete ulaşan Barcelona ve Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR (21 galibiyet) da adını direkt olarak play-off'lara yazdırdı.

Ayrıca Kızılyıldız'ı 89-86 yenen Olympiakos (21 galibiyet) ve Zalgiris'i 69-66 mağlup eden Monaco (22 galibiyet), doğrudan play-off oynama hakkı elde etti.

Daha önce 26 galibiyetle ligin zirvesindeki Real Madrid, play-off'ları garantileyen ilk takım olmuştu.

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