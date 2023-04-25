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Spor

Fenerbahçe Beko, play-off ilk maçında Olympiakos'a misafir oluyor

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off turu çeyrek final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

AA25 Nisan 2023 Salı 10:39 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, play-off ilk maçında Olympiakos'a misafir oluyor
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Pire'deki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.45'te başlayacak.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç da 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 19 galibiyet ve 15 mağlubiyetle 8. sırada tamamladı. Olympiakos ise normal sezonu 24 galibiyet ve 10 yenilgiyle zirvede bitirdi.

Takımlar arasında normal sezonda oynanan iki maçı da Olympiakos kazandı.

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