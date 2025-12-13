İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında evinde Anadolu Efes ile karşılaşacak.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 09:24
Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes ile karşılaşacak
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın Anadolu Efes'i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5'ten naklen yayımlanacak.

Müsabakayı Mehmet Karabilecen, Kerem Baki ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, haftaya lider Beşiktaş GAİN'in ardından ikinci sırada girdi.

Anadolu Efes ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı ilk 6 maçı kayıpsız geçti. Son 4 müsabakadan mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, averajla 5. basamakta yer aldı.

Bu sezon iki takım arasında Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan müsabakada Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 79-69 mağlup etti.

LİGDE 162. RANDEVU

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde 162. kez karşılaşacak.

İki takım arasında ligde oynanan 161 maçın 94'ünü lacivert-beyazlılar, 67'sini ise sarı-lacivertliler kazandı.

