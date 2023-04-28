Fenerbahçe Beko seride durumu 1-1'e getirdi

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 82-78 yenerek seride durumu 1-1 yaptı.

Karşılaşmaya tempolu başlayan ev sahibi ekip, Walkup ve Canaan ikilisinin basketleriyle ikinci dakikayı 10-1 üstünlükle geçti ve rakibini molaya zorladı. Hücumda etkili olmakta zorlanan sarı-lacivertli ekibin farkı azaltma çabaları sonuç vermedi ve Olympiakos, ilk çeyreği 24-10 önde tamamladı.

Edwards'ın takımı sürüklemesiyle 8 sayılık bir seri yakalayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı tek haneye düşürdü: 28-20. İlk çeyreği göre daha organize hücum eden sarı-lacivertli ekip, rakibini durdurduğu ve oyunda dengeyi sağladığı ikinci çeyreğin ardından soyunma odasına 37-34 geride gitti.

Maçın kopmasına izin vermeyen ve son çeyreğe 5 sayılık farkla (56-51) geride giren Fenerbahçe Beko, son çeyreğe çok iyi bir başlangıç yaptı. Motley ve Guduric'in basketleriyle skora dengeyi getiren (56-56) sarı-lacivertliler, Hayes-Davis'in 32. dakikadaki üçlüğüyle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 56-59. Rakibine Vezenkov, Mckissic ve Sloukas ile karşılık veren Olimpiakos, yeniden öne geçti: 73-68.

Skor üstünlüğünün iki takım arasında gidip geldiği son bölümde daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, rakibini 82-78 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da tribünden takip etti.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede üçüncü müsabaka, 3 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Damir Javor (Slovenya), Gytis Vilius (Litvanya)

Olympiakos: Walkup 9, Canaan 6, Fall 7, Vezenkov 18, Papanikolaou 4, Larentzakis , Sloukas 18, Peters 6, Black , Mckissic 8, Bolomboy 2

Fenerbahçe Beko: Calathes 8, Hayes-Davis 15, Pierre 9, Jekiri 1, Dorsey 8, Motley 15, Guduric 8, Metecan Birsen, Edwards 16, Melih Mahmutoğlu 2, Tarık Biberovic, Antetokounmpo

1. periyot: 24-10

Devre: 37-34

3. periyot: 56-51