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Spor

Fenerbahçe Beko, son çeyrek performansıyla güldü!

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Zalgiris Kaunas'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, son çeyreğine geride girdiği karşılaşmayı 80-78 kazandı.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 23:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, son çeyrek performansıyla güldü!
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 80-78 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk 5 dakikası konuk ekibin 13-10 üstünlüğüyle geçildi. Çeyrek sonunda üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Zalgiris Kaunas, periyodu 26-22 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan misafir takım, 12. dakikada Lavrinovicius'un basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 22-32. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Litvanya temsilcisi, soyunma odasına 48-37 üstün gitti.

İkinci yarıya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 25. dakikada Wilbekin'in üç sayılık basketiyle farkı 4 sayıya çekti: 49-53. Mola dönüşü toparlanan Zalgiris Kaunas, son çeyreğe 62-56 önde girdi.

Final periyoduna 5-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, aynı dakikada Guduric'in üçlüğüyle öne geçti: 64-62. Wilbekin önderliğinde hem savunmada hem de hücumda çok etkili mücadele eden Fenerbahçe Beko, 36. dakikada Dorsey'in isabetiyle farkı 7 sayıya yükseltti: 75-68. Bir süre bu skor farkıyla maçı sürdüren Fenerbahçe Beko, Sumner ve Evans'ın son dakikaya girilirken bulduğu dış atışlara engel olamadı ve bitime 1 dakika 28 saniye kala skor 77-76'ya geldi. Kalan bölümde etkili savunma yapan Fenerbahçe Beko, parkeden 80-78 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde maçın en skorer ismi, 19 sayı kaydeden Tyler Dorsey oldu.

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