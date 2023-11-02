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Spor

Fenerbahçe Beko son nefeste! Olympiakos eli boş dönüyor

THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk etti. Son dakikaya kadar başa baş geçen mücadeleyi sarı lacivertliler 79-77 kazanarak son 4 maçta 4. galibiyetini aldı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 23:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko son nefeste! Olympiakos eli boş dönüyor
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THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Fenerbahçe Beko, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 79-77 mağlup etti.

Pierre'in üst üste üç sayılık atışlarıyla maça başlayan Fenerbahçe, bu oyuncusundan 9 sayılık katkı aldığı ilk 2 buçuk dakikalık bölümde skoru 11-1 yaptı.

Savunmada etkili bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, hızlı hücumlardan da boş dönmeyerek farkı daha da açtı. Fenerbahçe Beko, Pierre'in 14 sayı attığı ilk çeyreği 29-14 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçerken, bu çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünü Fenerbahçe Beko 38-22 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 46-33 önde gitti.

İkinci yarıya Olympiakos hızlı başladı. Fenerbahçe Beko'nun 2 sayı kaydettiği ilk 4 dakikada, Yunanistan temsilcisi 10-2'lik seri yakalayarak skoru 48-43'e getirdi. Çeyreğin kalanında Olympiakos farkı 1 sayıya kadar indirirken, son çeyreğe de 58-57'lik skorla girdi.

Mücadelenin son bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, Wilbekin'in 3 serbest atışta isabet bulmasıyla fark 4 sayıya yükseldi: 65-61. Son bölümde üst üste fauller neticesinde Johnathan Motley bitime 5 dakika kala 5 faulle oyun dışında kaldı.

Bitime 2 dakika 24 saniye kala Olympiakos ilk kez aradaki farkı kapatarak eşitliği yakaladı: 74-74. Molanın ardından üst üste 2 hücumda Papagiannis ile sayıyı bulan Fenerbahçe Beko, skoru 79-74'e getirirken Peters'ın üç sayılık atışıyla fark yeniden 2'ye indi: 79-77. Her iki ekip de son hücumdan boş döndü ve Fenerbahçe Beko parkeden 79-77'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Beko 6. maçlar sonunda 5. galibiyetini elde ederken Olympiakos ise 3. yenilgisini aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Uros Nikolic (Sırbistan), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Papagiannis 15, Hayes-Davis 9, Pierre 14, Guduric 4, Calathes 6, Sestina, Wilbekin 7, Dorsey 8, Motley 10, Madar 6

Olympiakos: Walkup, Canaan 15, Fall 7, Papnikolaou 7, Peters 19, Brazdeikis 4, Williams-Goss 13, Milutinov 12, Larentzakis

1. Periyot: 29-14

Devre: 46-33

3. Periyot: 58-57

5 faulle çıkan: 35.13 Motley (Fenerbahçe Beko)

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