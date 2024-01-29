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Spor

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında deplasman Fransız ekibi LDLC ASVEL ekibiyle mücadele edecek.

AA29 Ocak 2024 Pazartesi 09:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL deplasmanında
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında yarın deplasman Fransa'nın LDLC ASVEL ekibiyle karşılaşacak.

LDLC Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ligde son olarak İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 88-75 mağlup etmeyi başarmıştı.

Başantrenör Sarunas Jasikevicius önderliğinde yakaladığı çıkışı sürdüren Fenerbahçe Beko, ligde 14 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.

Geride kalan maçlarda 5 galibiyet ve 18 mağlubiyeti bulunan ev sahibi ekip ise 18. basamakta yer alıyor.

İstanbul'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe Beko 101-86 kazanmıştı.

İki ekip arasında bu ligde daha önce oynanan 13 müsabakada ise sarı-lacivertlilerin 10'a 3'lük üstünlüğü bulunuyor.

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