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Spor

Fenerbahçe Beko, yeni koçuyla yükselişini sürdürüyor!

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 16. hafta mücadelesinde Alman temsilcisi ALBA Berlin'i 91-82 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı lacivertliler, yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetiminde çıktığı üçüncü Euroleague karşılaşmasından da galibiyetle ayrılarak toplamda dokuzuncu galibiyetini aldı.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 00:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, yeni koçuyla yükselişini sürdürüyor!
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THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımını 91-82 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 16. maçında 9. galibiyetini elde ederken, ALBA Berlin 13. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Ioannis Foufis (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)

ALBA Berlin: Brown 15, Koumadje 8, Spagnolo 8, Thiemann 8, Bean, Procida 11, Wetzell 12, Delow 4, Schneider 3, Thomas 13

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 20, Calathes 4, Pierre 4, Motley 14, Hayes-Davis 7, Sertaç Şanlı 4, Papagiannis 15, Guduric 2, Dorsey 12, Madar 4, Sestina 5, Tarık Biberovic

1. Periyot: 26-24

Devre: 47-51

3. Periyot: 59-72

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