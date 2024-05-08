İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2711
  • EURO
    34,792
  • ALTIN
    2395.68
  • BIST100
    10247.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'da günün kahramanları konuştu!
Spor

Fenerbahçe Beko'da günün kahramanları konuştu!

Fenerbahçe Beko'da Monaco galibiyetinin mimarları Tarık Biberovic, Georgios Papagiannis, Sertaç Şanlı ve Marko Guduric, zorlu mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 23:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'da günün kahramanları konuştu!
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu geçerek THY EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli oyuncular açıklamalarda bulundu. İşte Fenerbahçeli oyuncuların açıklamaları...

Tarık Biberovic: "Şu anda ne yaşadığımı anlayamıyorum. Gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Çok büyük karakter koyduk ve tarihte bir ilki başardık. Her maç neredeyse son topa kaldı. Konsantrasyonumuzu kaybetmekdik ve Final-Four'a yükseldik. Çok gururluyum."

Georgios Papagiannis: "Şu anda aklım bomboş, gerçekten bir şey düşünemiyorum. Kariyerimde ilk defa 5 maçlık bir seride oynadım ve kazandık. Çok mutluyum. Final-Four'dayız bunu başardık. İnanılmaz gururluyuz sezonun başından beri bunun için çalışıyorduk ve başardık. Bundan sonra iki maç daha var ve taraftarı gururlandırmak istiyoruz."

"TARİHE GEÇEREK BAŞARDIK"

Marko Guduric: "İnanılmaz gururluyuz. 2019 yılından sadece Melih ve Tarık kadroda. Geçen sezon 5. maçta kaybettik ama şimdi tarihe geçerek başardık. Kobe Bryant'ın dediği gibi, 'İş daha bitmedi.' İki önemli maç oynayacağız ve bunları da kazanmak istiyoruz. Bizi takım eforumuz buraya getirdi, kimse bireysel olarak iyi oynamadı ancak iyi takım olarak kazandık. Her yerde en büyük Fener."

Sertaç Şanlı: "Sonuna kadar hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Sakatlıklar oldu, eksikler oldu, ekstra olmaması gereken şeyler oldu ama Final-Four'a yükselmeyi başardık. Herkes kendini hazır tuttu, takımdaki herkes kendisini hazır tuttu. Maç içerisinde sakatlık yaşadım ama Papagiannis'i dinlendirmek için 3-5 dakikada oyuna girmeye çalıştım. Takım olarak yükselmeyi başardık."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.