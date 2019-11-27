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Fenerbahçe Beko'da Khimki maçı öncesi 3 eksik

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.

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Fenerbahçe Beko, sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin Khimki karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
 
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle haftaya 16. sırada girdi.
 
Çıktığı 10 maçın 6'sını kazanıp 4'ünde mağlup olan Khimki ise 8. sırada yer aldı.
 
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak. 

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