Fenerbahçe Beko'da Khimki maçı öncesi 3 eksik
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.
Fenerbahçe Beko, sakatlıkları bulunan Nikola Kalinic, Leo Westermann ve Jan Vesely'nin Khimki karşısında forma giyemeyeceğini açıkladı.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 7 mağlubiyetle haftaya 16. sırada girdi.
Çıktığı 10 maçın 6'sını kazanıp 4'ünde mağlup olan Khimki ise 8. sırada yer aldı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yarın oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.