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Spor

Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması

Basketbol Süper Lig ekibi Fenerbahçe Beko yaptığı açıklama ile Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'nin sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması olduğunu duyurdu.

AA3 Kasım 2023 Cuma 12:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'dan sakatlık açıklaması
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Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile oynadığı maçta sakatlanan Kanadalı oyuncusu Dyshawn Pierre'nin sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması belirlendiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dyshawn Pierre, 2 Kasım Perşembe günü oynanan Olympiakos maçında sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ bacak kalf bölgesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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