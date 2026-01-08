İSTANBUL 16°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2026 Perşembe / 20 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,052
  • EURO
    50,2708
  • ALTIN
    6156.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisini Dubai bozdu
Spor

Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisini Dubai bozdu

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 21. haftasında, konuk olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımına 82-81 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.

AA8 Ocak 2026 Perşembe 21:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisini Dubai bozdu
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nin 21. haftasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol ekibiyle deplasmanda karşılaştı.

Coca-Cola Arena'da oynanan maçı temsilcimiz 92-81 kaybetti ve 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Fenerbahçe Beko, 7. mağlubiyetini alırken, Dubai Basketbol ise 10. galibiyetini elde etti.

Salon: Coca-Cola Arena

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

Dubai Basketbol: Wright 22, Bacon 15, Abass 2, Kabengele 14, Petrusev 2, Avramovic 1, Prepelic, Davis Bertans 3, Anderson 11, Sertaç Şanlı 2, Kamenjas 20

Fenerbahçe Beko: Hall 9, Horton Tucker 15, Tarık Biberovic 8, Melli, Birch 7, Baldwin 21, Melih Mahmutoğlu 3, Boston 2, Jantunen 13, Silva 1, Colson 2

1. Periyot: 24-22

Devre: 51-42

3. Periyot: 73-62

Beş faulle çıkanlar: 36.25 Tarık Biberovic, 39.09 Jantunen (Fenerbahçe)

ÖNERİLEN VİDEO

Çelik Kubbe'nin yeni unsuru: KORKUT 140/35 sahaya indi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.