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Spor

Fenerbahçe Beko'nun play-off çeyrek finalindeki rakibi belli oldu

THY EuroLeague'de play-off çeyrek finalinde mücadele edecek olan Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olympiakos oldu.

14 Nisan 2023 Cuma 23:56 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun play-off çeyrek finalindeki rakibi belli oldu
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY EuroLeague'de play-off çeyrek finalindeki rakibi, Yunanistan ekibi Olympiakos oldu.

THY EuroLeague'de 34 haftadan oluşan 2022-2023 normal sezon maçları tamamlandı.

Fenerbahçe Beko, sezonu 19 galibiyet, 15 mağlubiyetle 8. sırada bitirerek play-off'lara kalmayı başardı. Sarı-lacivertliler, play-off'larda normal sezonu 24 galibiyet, 10 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Olympiakos ile eşleşti.

Play-off çeyrek final karşılaşmaları, 25 Nisan-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Serilerinde 3 galibiyete ulaşan takımlar, 19-21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Dörtlü Final'e katılma hakkı kazanacak.

EuroLeague'de play-off eşleşmeleri şu şekilde:

Olympiakos (Yunanistan) (1) - Fenerbahçe (8)

Barcelona (İspanya) (2) - Zalgiris (Litvanya) (7)

Real Madrid (İspanya) (3) - Partizan (Sırbistan) (6)

Monaco (Fransa) (4) - Maccabi Playtika (İsrail) (5)

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