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Spor

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bologna

THY EuroLeague'in 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Virtus Segafredo Bologna'yı sahasında ağırlayacak.

25 Ocak 2024 Perşembe 09:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Bologna
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 23. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde 13 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip, puan tablosunda 5. sırada bulunuyor. Geride kalan 22 maçta 15 galibiyet ve 7 mağlubiyet alan Virtus Segafredo Bologna ise 3. sırada yer alıyor.

İtalya'daki karşılaşmasında Virtus Segafredo Bologna, Fenerbahçe Beko'yu 87-79 mağlup etmişti.

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