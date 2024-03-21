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Spor

Fenerbahçe Beko'nun rakibi EA7 Emporio Armani Milan

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.

AA21 Mart 2024 Perşembe 10:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun rakibi EA7 Emporio Armani Milan
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

FORUM'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 30 maçta 19 galibiyet, 11 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi AS Monaco'nun sahasında EA7 Emporio Armani Milan'a kaybetmesiyle dördüncü sıraya yükseldi.

Milano temsilcisi 30 maçta 13 galibiyet elde ederken, 17 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetti.

Barcelona karşısında 88-74 kazanan Jasikevicius'un öğrencileri, sezonun ilk maçında rakibini uzatmalar sonucunda 85-82 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertli ekip bu maçın ardından normal sezonda çıkacağı 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'le karşılaşıp son maçını deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.

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