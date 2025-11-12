İSTANBUL 17°C / 11°C
12 Kasım 2025 Çarşamba
Spor

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Hapoel IBI

Avrupa Ligi'nin 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi ile karşılaşacak.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 09:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Hapoel IBI
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI'yi Almanya'nın Münih kentinde ağırlayacak.

SAP Garden'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Çift maç haftasında ilk mücadelesini dün Maccabi Rapyd karşısında 84-75 kazanan Fenerbahçe Beko, 10. maçında 5. galibiyetini elde etti.

LDLC ASVEL ve Maccabi Rapyd galibiyetleriyle seri yakalayan sarı-lacivertliler, yarınki mücadeleyi de kazanarak 6. galibiyetine imza atmayı hedefliyor.

Ligde bu sezon mücadele etmeye başlayan Hapoel IBI ise 10 maçta 8 galibiyet aldı. İsrail takımı, son mücadelesinde dün Baskonia'yı 114-89 yendi.

İSRAİL TAKIMINDA TANIDIK İSİMLER

Hapoel IBI'nin başantrenörü, daha önce Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Dimitris Itoudis.

Takımın kadrosunda bulunan oyunculardan 8'i daha önce Türkiye'de forma giyerken bu isimlerden 3'ü, Fenerbahçe'de oynadı.

Tyler Ennis, Yam Madar ve Jonathan Motley, daha önce sarı-lacivertli formayla mücadele eden oyuncular. Bu isimlerin dışında Chris Jones, Elijah Bryant, Vasilije Micic, Tai Odiase ve Dan Oturu, Türkiye'de çeşitli takımların formalarını giyen basketbolcular.

