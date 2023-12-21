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Spor

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde rakibi ALBA Berlin

THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda yarın ALBA Berlin takımı ile mücadele edecek. Müsabaka TSİ. 22.15'te başlayacak.

AA21 Aralık 2023 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde rakibi ALBA Berlin
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında yarın deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak.

Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 8. sırada yer alıyor.

Ligde yaptığı maçların sadece 3'ünü kazanıp, 12'sinde yenilen ALBA Berlin ise 17. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin maçından sonra THY Avrupa Ligi'nde 28 Aralık Perşembe günü bir diğer Türk temsilcisi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

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