İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2023 Perşembe / 25 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9438
  • EURO
    31,2628
  • ALTIN
    1888.43
  • BIST100
    7866.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona
Spor

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak. Müsabaka TSİ. 22.20'da başşlayacak.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona
ABONE OL

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 10. sırada yer aldı.

Barcelona ise aldığı 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

Çift maç haftasında dün İspanya deplasmanına Baskonia'ya 80-79 yenilen Fenerbahçe, Barcelona karşısında galibiyet arayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.