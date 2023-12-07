Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde rakibi Barcelona

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 12 maçta altışar galibiyet ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 10. sırada yer aldı.

Barcelona ise aldığı 9 galibiyet, 3 yenilgiyle 2. sırada bulunuyor.

Çift maç haftasında dün İspanya deplasmanına Baskonia'ya 80-79 yenilen Fenerbahçe, Barcelona karşısında galibiyet arayacak.