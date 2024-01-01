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Spor

Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde rakibi Kızılyıldız

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

AA1 Ocak 2024 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'nun THY Avrupa Ligi'nde rakibi Kızılyıldız
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle önemli bir çıkış yakaladı.

Sarı-lacivertliler, 17 maçta 10 galibiyetle 6. sırada bulunuyor. Konuk ekip ise 6 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 15. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, organizasyonda üst üste oynadığı son 4 karşılaşmayı kazandı.

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