İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8568
  • EURO
    6,5294
  • ALTIN
    292.279
  • BIST100
    121001
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe
Spor

Fenerbahçe Beko'ya Barça'dan ağır darbe

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de konuk ettiği Barcelona'ya 80-74 mağlup oldu ve 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

17.01.2020  00:24 - Güncelleme: 17.01.2020  00:24

THY Euroleague 20. hafta maçında Fenerbahçe Beko evinde Barcelona'yı konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleye Barcelona 11-0 ile başladı. İspanyol ekibi ilk çeyreği 24-12 önde kapatırken, Fenerbahçe Beko, Sloukas'ın etkili olduğu bölümde farkı eritti. 18 sayıdan geri gelen sarı-lacivertliler devreye 5 sayı geride girdi.(39-42)

Son çeyreğe de 5 sayı geride giren Obradovic'in takımı, bitime 8 dakika kala öne geçmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, maçın kırılma anlarında boş atışlarda isabet bulamayınca Barcelona farkı bir kez daha çift hanelere çekti. Son saniyelerde hata yapmayan konuk ekip parkeden 80-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas 14 sayı, 6 ribaunt ve 11 asist, Nando de Colo ve Nikola Kalinic 12 sayıyla oynadı. Barcelona'da ise Victor Claver 17, Malcolm Delaney 14 sayı üretti.

Fenerbahçe Beko, bu sezon play-off sıralamasında yer alan 8 takım karşısında maç kazanamadı.

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunanistan fena karıştı! 'Türkiye var biz yokuz'
Yunanistan fena karıştı! 'Türkiye var biz yokuz'

Yunanistan fena karıştı! 'Türkiye var biz yokuz'

Resmen açıkladılar: Türkiye'den denizaltı satın almayı planlıyoruz
Resmen açıkladılar: Türkiye'den denizaltı satın almayı planlıyoruz

Resmen açıkladılar: Türkiye'den denizaltı satın almayı planlıyoruz

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!
Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

Türkiye’nin artan gücü korkuttu!

'İlk neticeyi Diyarbakır'da aldık'
'İlk neticeyi Diyarbakır'da aldık'

'İlk neticeyi Diyarbakır'da aldık'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.