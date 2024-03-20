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Spor

Fenerbahçe Beko'ya yeni sponsor! İmzalar atıldı...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile elektronik cüzdan hizmeti veren Poca firması arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 13:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe Beko'ya yeni sponsor! İmzalar atıldı...
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen imza törenine, sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Burak Ç. Kızılhan ve yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu ile Poca Yönetim Kurulu Üyesi Caner Özer ve genel müdürü Cihan Çepni katıldı.

Fenerbahçe'nin yarıştığı her kulvarda zirveyi hedeflediğini belirten Burak Ç. Kızılhan, "Ülkemizin bayrağını her yerde dalgalandıran Fenerbahçe, birçok acımasızlığın gölgesinde bu başarılarını devam ettirmeye çalışıyor. Poca'ya desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kızılhan, 2 Nisan Salı günü gerçekleştirecekleri olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin kongre üyelerine çağrıda bulunarak, "Tüm üyelerimiz 2 Nisan'da Ülker Stadı'nda olmalıdır. Çok değerli mesajlar ve çok anlamlı destekler geliyor. Fenerbahçe yalnız değil ve asla yalnız kalmayacak. Bunu 2 Nisan'da görmüş olacağız." diye konuştu.

- Komsuoğlu: "Avrupa Ligi ve Basketbol Süper Ligi kupalarını kazanmak istiyoruz"

Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, erkek basketbolunda yollarına emin adımlarla devam ettiklerini belirterek, "Türkiye Kupası'nı kazandık. Türkiye'nin ilk ve tek basketbol müzesine bir kupa daha kattık. THY Avrupa Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nde her maça final olarak bakıyoruz. Bu 2 kupayı da kazanmak istiyoruz. Bu kupaları müzemize getirmek için elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Poca'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

2 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulla ilgili de görüşlerini paylaşan Komsuoğlu, "Camiamızdan bizleri destekleyen ve arkamızda duran paylaşımlar alıyoruz. İnanıyorum ki 2 Nisan'da yine en büyük katılımla olağanüstü genel kurulu gerçekleştireceğiz. En önemli mesajı genel kurul üyeleri verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cihan Çepni: "Yeni bir başlangıca imza atıyoruz"

Poca Genel Müdürü Cihan Çepni, basketbola verdikleri desteği bu iş birliğiyle taçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "2022'den bu yana tüketicilerin farklı finansal ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunmaya devam ediyoruz. Fenerbahçe Beko'nun şort sponsorluğunu üstlenerek yeni bir başlangıca imza atıyoruz. İş birliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Caner Özer ise bu anlaşmanın Fenerbahçe Beko'ya şans getirmesi dileğinde bulunarak, Türk sporunu desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından Burak Ç. Kızılhan ile Sertaç Komsuoğlu, Poca yetkililerine tüm oyuncular tarafından imzalanan kaptan Melih Mahmutoğlu'nun formasını hediye etti.

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